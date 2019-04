Geen Eindhoven Culinair, maar ‘Bourgondisch Eindhoven’

Bourgondisch Eindhoven wordt georganiseerd door eventorganisator NoXcuse, dat voor het evenement van 7 tot en met 10 juni al een aantal deelnemende restaurants heeft vastgelegd. "De Blauwe Lotus, Oriental Greenhouse, het Smeaktheater, Dommel 18 en Holland Casino doen zeker mee", zegt Patricia Raats van NoXcuse . "Ook met Bavaria en Hanos zijn we al tot een akkoord gekomen". De organisatie hoopt de komende weken nog andere culinaire specialiteiten vast te leggen. "Zo zijn we nog op zoek naar bijvoorbeeld een Italiaans restaurant dat mee wil doen".

Culinair domein

Na 24 jaar Eindhoven Culinair blijft het Stadswandelpark met Pinksteren niettemin een culinair domein. "Wij willen de traditie van een culinair evenement met Pinksteren rond het Stadspaviljoen in ere herstellen. We merken dat er nog steeds behoefte aan is. Toch gaan we wel dingen anders doen", zegt Patricia Raats. "De deelnemende restaurants bemannen elk hun eigen paviljoen en concentreren zich volledig op food. De vier bars, waar drank wordt verkocht, gaan we gezamenlijk draaien. Daar profiteert iedere deelnemende ondernemer van mee. Dat geldt ook voor de muziek. De organisatie coördineert alle muziek, waaronder optredende dj's en artiesten. We willen op die manier zo veel mogelijk eenheid creëren".