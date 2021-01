Geen excessen in Eindhoven tijdens jaarwisseling, wel was het onrustig in Vlokhoven

EINDHOVEN - Grote excessen zijn uitgebleven, maar de afgelopen jaarwisseling is in Eindhoven niet geheel zonder incidenten verlopen. Zo is het in de wijk Vlokhoven tijdens oud en nieuw onrustig geweest, met kleine brandjes die werden gesticht op straat. Ook is er vuurwerk naar politiemensen gegooid, gelukkig zonder letsel tot gevolg.

Dit schrijft burgemeester John Jorritsma in een brief aan de gemeenteraad. Net als in veel andere gemeenten werd in Eindhoven relatief nog veel (illegaal) vuurwerk afgestoken, hoewel in het hele land een vuurwerkverbod van kracht was. Om die reden kijkt de burgemeester ‘met gemengde gevoelens terug op de jaarwisseling’, zo schrijft hij.

Schade aan bewakingscamera's

In de wijk Doornakkers is het dit jaar rustig gebleven, in tegenstelling tot de vorige jaarwisseling. Volgens Jorritsma is dit te danken aan de ‘grote repressieve en preventieve inzet’ van politie, jeugdwerk, Halt en gemeente in dit gebied. Wel werd hier door onbekenden geprobeerd om bewakingscamera's tijdelijk onklaar te maken, waardoor deze apparatuur schade heeft opgelopen.

Over het geheel genomen is de jaarwisseling relatief rustig verlopen, in vergelijking met andere jaren. Positief punt is dat de Eindhovense ziekenhuizen veel minder vuurwerkslachtoffers hoefden op te vangen dan andere jaren. Hulpverleners hebben over het algemeen veilig kunnen optreden. Brandweer- en ambulancepersoneel zijn niet geconfronteerd met geweldsincidenten.

Minder vuurwerkmeldingen voor oud en nieuw

Er zijn in de periode voorafgaand en net na oud en nieuw (27 december tot en met 3 januari) fors minder meldingen van vuurwerkoverlast bij het meldpunt van de gemeente binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar: 779 tegenover 1304 in 2019/2021. Tijdens de jaarwisseling zelf zijn er ongeveer evenveel overlastmeldingen binnengekomen als vorig jaar.

Teleurstellende resultaten inleveractie vuurwerk

Op 28 december, 29 december en 2 januari was het mogelijk in Eindhoven om, onder bepaalde voorwaarden, vrijwillig vuurwerk in te leveren zonder verdere (strafrechtelijke) consequenties. Deze inleveractie heeft niet de resultaten opgeleverd waar de gemeente op had gehoopt. In totaal heeft dit geleid tot 46 kilo aan ingeleverd vuurwerk. ,,Dit is in vergelijking met andere steden helaas substantieel minder dan in andere gemeenten is ingeleverd", schrijft de burgemeester.

Jorritsma benadrukt dat dit een eerste beeld geeft van het verloop van de jaarwisseling. Binnenkort volgt een uitgebreidere analyse, waarin een overzicht wordt gegeven van de totale schade in de stad.