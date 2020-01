Geen excuses van Eindhovens burgemeester Jorritsma aan LPF

EINDHOVEN - De Eindhovense burgemeester John Jorritsma (VVD) heeft geweigerd excuses te maken aan fractievoorzitter Rudy Reker van de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Raadslid Mary-Ann Schreurs vond dat Jorritsma die excuses verschuldigd was.

Schreurs vroeg om die verontschuldigingen dinsdagavond in de Eindhovense gemeenteraadsvergadering omdat Jorritsma in haar ogen Reker onlangs, in een e-mailwisseling, tot twee maal toe ten onrechte op zijn puntjes had gezet.

De LPF-fractievoorzitter had de burgemeester opgeroepen in gesprek te gaan met de eigenaar van het tijdelijk door hem gesloten café Sands. Jorritsma weigerde dat, en liet Reker weten dat het niet zijn taak was hem te controleren als het gaat het openbare orde en veiligheid.

Die opmerking schoot niet alleen bij de LPF in het verkeerde keelgat, ook oud-wethouder Schreurs - voorheen D66 - sloeg er op aan. Het is juist de taak van de raad dat wel te doen, aldus het raadslid. ,,Er is daarom sprake van een voorgenomen overtreding van de wet, en daarom zijn excuses aan de LPF en aan alle Eindhovenaren op zijn plaats.”

Jorritsma gaf echter geen krimp. ,,Het is inderdaad de taak van de raad om ook het beleid van de burgemeester te controleren, ook als het gaat om openbare orde en veiligheid. Ik ben daar de afgelopen jaren dan ook altijd toe bereid geweest, als het nodig was in alle vertrouwelijkheid."