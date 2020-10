Geen expo over 100 jaar Groot-Eindhoven

Schmidt voorziet voetbalge­vecht tussen PSV en Rosenborg: ‘We zullen met alles wat we hebben strijden’

30 september PSV-trainer Roger Schmidt vernam woensdag rond het middaguur prettig nieuws: Eran Zahavi is speelgerechtigd en kan donderdag voor PSV uitkomen in het Europa League-duel met Rosenborg. ,,Daar ben ik blij mee, omdat hij nu al bijna twee weken bij de groep is. We wisten dat het even zou kunnen duren, maar nu is het dan rond. Of hij gaat starten? Dat beslis ik vandaag nog niet, maar morgen in alle rust. Voor hem was het de afgelopen weken lastig, omdat hij ontzettend gemotiveerd is om zichzelf te laten zien.”