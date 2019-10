Geen extra bedden voor daklozen in Eindhoven

Over 2019 houdt Eindhoven naar verwachting 21 miljoen euro over. Dat is deels ‘verdiend’ met bezuinigingen op zorg. Maar dat betekent niet dat er teveel bezuinigd is. Dat zei wethouder Renate Richter (zorg, GroenLinks) dinsdag tijdens de raadscommissie over de begroting 2020. Ze is niet van plan om bezuinigingen op woonbegeleiding voor ex-daklozen of op andere vormen van zorg terug te draaien. ,,We houden 14 miljoen over op het sociaal domein. Maar we moeten ons niet rijk rekenen. Ook komend jaar hebben we een flinke slag te maken.” Zo wordt verwacht dat de economie afkoelt en dat (in heel Nederland) meer mensen een uitkering aanvragen.