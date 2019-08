Geen fontein in vijvers Achtse Barrier Eindhoven

EINDHOVEN - De fonteinen in de vijvers in de wijk Achtse Barrier gaan niet door. Een aantal omwonenden hebben bezwaar en de mogelijkheid op verspreiding van blauwalg door de fonteinen heeft het leefbaarheidsteam doen besluiten de plannen niet uit te voeren.

De fonteinen zijn een tegemoetkoming van Eindhoven Airport aan de wijkbewoners, nadat de Achtse Barrier in maart 2018 veel overlast heeft gehad van stankoverlast en dode vissen in de vijvers. Dat werd veroorzaakt door vloeistoffen om vliegtuigen ijsvrij te maken, die toen in de vijvers terecht zijn gekomen.

Die vloeistoffen belandden na heftige regenval in het riviertje Ekkersrijt. Dat staat in verbinding met de vijvers in de Achtse Barrier. Het leefbaarheidsteam heeft na gesprekken met Eindhoven Airport, de gemeente Eindhoven en het Waterschap een gedegen plan gemaakt met een kostenoverzicht en een locatiebepaling van de fonteinen. Het zou gaan om drie kleine, lage fonteinen ter waarde van 20.000 euro.

Om draagvlak te creëren bij omwonenden heeft het leefbaarheidsteam een enquête uitgedeeld aan bewoners van huizen die grenzen aan de vijver. Zij konden tevens aangeven welke werkingstijden van de fonteinen acceptabel zijn. Er zijn 210 formulieren uitgedeeld, waarvan er 54 weer ingeleverd zijn.

Peter van der Linden van het leefbaarheidsteam: ,,Wij vinden het een goede respons. In het algemeen is het plaatsen van de fonteinen zeer positief ontvangen, meer dan 80 procent. Een aantal personen maakten bezwaar tegen eventuele werkingstijden en geluidsoverlast.”

Geluidsmetingen

Om de bedenkingen bij de bezwaarmakers weg te nemen, zijn er geluidsmetingen gedaan bij de fonteinen in het Henri Dunantpark en bij het Pieter Eiffhuis. Van der Linden: ,,Het resultaat is dat bij een lage fontein de geluidsoverlast van de fonteinen nooit het achtergrondgeluid, zoals verkeer en spelende kinderen, in de wijk overstemmen. Wij dachten de paar bezwaarmakers hiermee te kunnen overtuigen, maar dat is niet gelukt.” Het plan werd aangepast. Twee fonteinen zouden geplaatst worden en de derde, in de omgeving van de bezwaarmakers, zou vervallen.

,,Maar toen een wijkbewoner opperde of de fonteinen een risico vormden als er blauwalg in de vijver zit, hebben we besloten het plan in de ijskast te leggen”, zegt Ben Koenen van het leefbaarheidsteam. ,,Wij gaan de problemen niet opzoeken. Niet met de bezwaarmakers en niet met het risico dat mensen ziek worden.