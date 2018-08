Geen Foodora meer in Eindhoven: maaltijdbezorger verliest strijd van Thuisbezorgd

Bedrijfs­pand aan Croy Eindhoven zes maanden dicht na drugs­vondst

12:37 EINDHOVEN - Een bedrijfspand aan de Croy in Eindhoven is deze week gesloten door de politie. In april van dit jaar vond de politie op deze plek 517 hennepplanten. Ook werd illegaal stroom afgetapt en was de watermeter gemanipuleerd. De sluiting duurt zes maanden.