‘Geen geouwehoer, gewoon verplicht stellen die mondkapjes’

Bruid en bruidegom Natasha en Huub Everstijn uit Eindhoven zijn net met hun bruiloftsgasten - een klein gezelschap - in een enorme zwarte hummer naar het stadhuis gebracht. Dat ze in dit soort situaties een mondkapje dragen, vinden ze vanzelfsprekend. ,,Het beschermt jezelf niet, maar de ander wel voor jou.” Van hen zou de burgemeester het meteen verplicht mogen stellen. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen. Of eigenlijk: gelijke mondkapjes", zegt Huub Everstijn lachend. ,,Geen geouwehoer, gewoon doen! Heel Europa doet het, behalve Nederland", valt een familielid hem bij.

Hoop op besluit kabinet

Volgens Jorritsma zou hij dat inderdaad kunnen en mogen doen, een mondkapjesgebod uitvaardigen voor winkels als supermarkten, bouwmarkten en tuincentra in de regio Zuidoost-Brabant. De noodverordening die deze regio nu heeft biedt volgens hem die ruimte, anders dan de noodverordeningen in de regio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. ,,Maar als ik dat in deze regio doe, dan ben ik de enige. Dan trek ik de aandacht, dat is leuk, maar ik moet het ook nog kunnen handhaven. En dat gaat niet als we de enige zijn, dat zou één grote ellende worden. Ik wil dat dit gebod algemeen, vanuit het kabinet, wordt ingesteld.”

Jorritsma hoopt dat Albert Heijn, Jumbo, Praxis en andere grote supertmarkt- en bouwketens uit zichzelf zijn oproep ter harte nemen en bezoekers gaan vragen een mondkapje te dragen. ,,Ik zeg: help me daarin. Dit is een moreel appèl, dat ga ik niet handhaven, dat kán ik niet handhaven. Ik hoop oprecht dat het kabinet komende week alsnog een algemeen monkapjesgebod instelt.”

Symboolwerking

Jorritsma claimt niet dat het dragen van niet-medische mondkapjes op zich de verdere verspreiding van het coronavirus voorkomt. ,,Al blijkt steeds meer dat het meer zinvol is dan we dachten. Ik denk dat er veel argumenten voor zijn, en weinig tegen”, zegt Jorritsma. ,,Ik wil wegblijven bij allerlei wetenschappelijke verhandelingen. Wetenschap is belangrijk, maar het gaat ook om wat de samenleving wil. Het gaat mij er vooral om een statement te maken. We moeten niet vergeten dat het virus ons allemaal in zijn greep houdt. Kijk naar het aantal besmettingen dat stijgt, naar de harde maatregelen voor horeca en sportclubs. Van mondkapjes gaat een symboolwerking uit, het maakt dat mensen zich bewust blijven van de risico's.” Jorritsma zegt dat hij zelf al regelmatig een mondkapje draagt, bijvoorbeeld als hij in de supermarkt komt. ,,Maar als mensen nu iemand in de supermarkt zien lopen met een mondkapje, dan denken ze: wat is er met hem aan de hand, is hij besmettelijk? We moeten dat omkeren, dat iemand juist opvalt als hij géén mondkapje draagt.”

Volledig scherm Burgemeester Jorritsma geeft dinsdag buiten een interview aan de NOS over zijn oproep aan inwoners om voortaan bij een bezoek aan winkels mondkapjes te dragen.