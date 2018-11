Geen gerecycled plastic, maar nieuwe plastic zakken in scholenproject Glow

Volgens Cultuurstation dat het kinderkunstproject voor het achtste jaar op rij met Glow organiseerde, is hiertoe noodgedwongen besloten. ,,In eerste instantie hebben we gezocht naar hergebruikt plastic maar dat lukte niet. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk met duurzaam materiaal willen werken maar het ontwerp, de kleuren, het gegeven dat 2000 kinderen eraan moesten werken, maakte dat het niet anders kon“, aldus Beppie Remmits van Cultuurstation. ,,Het materiaal moest licht zijn, kleurrijk en tegen water kunnen. Je probeert steeds alle factoren te overwegen. Dit jaar hebben we het materiaal moeten bestellen omdat we het anders niet geweven konden krijgen. Het doel is wel dat het plastic nu naar een bedrijf gaat dat het gaat recyclen. Het komst dus niet op een afvalhoop.“