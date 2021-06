Geen geweld maar wel degelijk verkrachting van Poolse zwerfster uit Eindhovense opvang: twee jaar cel

Niet alle middelbare scholen willen open vanwege zorgen over veiligheid: ‘Je hoort van leerlingen dat ze zelftesten niet gaan doen’

8:04 EINDHOVEN - Verplicht of niet, er zijn middelbare scholen die het blijven weigeren om op 7 juni weer helemaal open te gaan. De weigerscholen zijn bezorgd over de veiligheid van medewerkers en leerlingen nu nog niet iedereen gevaccineerd is en de 1,5 meter afstand tussen leerlingen wordt losgelaten.