Geen gewonden, maar wel veel schade door ongeluk tussen twee auto's op kruising in Eindhoven

Eindhoven­se burgemees­ter Jorritsma: avondklok legt weer enorme druk op politie

6:09 EINDHOVEN - De invoering van een avondklok legt grote druk op de politie maar agenten in de hele regio staan klaar. ,,Het betekent weer een enorm inzet en keuzes maken maar we hebben ons voorbereid’’, zegt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven woensdag over het voorstel van het kabinet.