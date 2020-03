‘Geen groepsbezichtiging koopwoning, maar bod uitbrengen om te mogen kijken vanwege corona-virus’

EINDHOVEN - Het is nog te vroeg om al veel te merken van het corona-virus op de overspannen woningmarkt. Afspraken worden als het mogelijk is uitgesteld, maar wie al bezig is om een huis te (ver)kopen, zet dat wel door. Wel gelden er beperkende maatregelen, om het verspreiden van het virus tegen te gaan.

Koopcontracten worden digitaal ondertekend. Makelaars skypen over de koop van een nieuwbouwwoning. Groepsbezichtigingen van koopwoningen worden afgezegd. En als geïnteresseerden individueel komen kijken, gelden er strenge regels: de verkoper moet het huis uit, ook als er kinderen zijn, en de koper mag maximaal met twee personen komen kijken.

Alleen serieuze gegadigden uitnodigen

Makelaar Olav Veldhuizen uit Heeze gaat nog een stapje verder. Daar moesten aspirant-kopers van de woning aan de Ganzenboom in Geldrop alvast een bod doen. De zes beste biedingen mochten op bezoek komen. ,,Je moet toch iets, want anders komen er op een middag dertig mensen kijken, dat kan nu niet. Terwijl de verkoper wel van zijn huis af wil. Daarom willen we alleen de serieuze gegadigden uitnodigen", aldus Olav Veldhuizen, die vestigingen heeft in Heeze en Veghel en eigenaar is van makelaar Huibers in Eindhoven.

De meest makelaars volgen verder de adviezen van de landelijke belangenvereniging NVM. Uiteraard werken ze zoveel mogelijk thuis en digitaal. ,,Want we kunnen bijna alles via de computer doen, ook een koopovereenkomst tekenen", aldus Debbie Mels van Debbie Mels Lommers Makelaars, en voorzitter van de regionale afdeling van de NVM.

Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis zegt dat er ‘signalen’ binnen komen dat bijvoorbeeld steeds meer bezichtigingen afgezegd worden, zowel door bange verkopers als door kopers die nu niet op bezoek willen gaan. ,,Mensen zijn nu niet in de stemming om een huis te kopen.”

De makelaars in deze regio ondervinden dat nog niet zo. ,,Bij ons gaat het gewoon door, zeker als mensen een woning gekocht hebben. Dan moeten ze hun eigen huis toch verkopen", aldus Mels. ,,We verwachten dat mensen wel gaan wachten om hun woning te verkopen, al ervaren we dat zelf nog niet", aldus de NVM-voorzitter.

,,We merken het wel, al staat de telefoon niet roodgloeiend. Nee, het valt niet massaal stil", zegt Bas Teeuwen van makelaarsketen Adriaan van den Heuvel met vestigingen in Helmond en Eindhoven. ,,Eerste gesprekken over de verkoop van een woning worden wel uitgesteld, zeker als verkopers geen haast hebben.”

ERA vb&t Makelaars hebben bijvoorbeeld de nieuwbouwgesprekken per Skype over internet gedaan. ,,Dat is wel lastig voor met name expats, vanwege de taal", aldus directeur Patricia Goudswaard. ,,En we hebben ook de optietermijn verlengd, waardoor we meer tijd hebben.” Aspirant-kopers blijven bezichtigingen aanvragen, zegt Goudswaard. Wel doet ERA vb&t momenteel wat minder taxatie-gesprekken.

En ook bij Van Santvoort Makelaars, met vijf vestigingen in Eindhoven, Helmond, Nuenen, Eersel en Deurne een van de grootste kantoren, merken ze het wel degelijk, zegt Pieter van Santvoort. Veel afspraken voor projecten en ontwikkelingen worden afgezegd en ook bezichtigingen met open huizen zijn afgelast. Maar tot bijvoorbeeld de ontbinding van verkopen heeft dat nog niet geleid.

De regionale makelaars zijn terughoudend met antwoorden op de vraag of de corona-crisis invloed zal hebben op de woningmarkt en de prijzen bijvoorbeeld. Over het algemeen gaan ze ervan uit dat het hier om een tijdelijk ongemak gaat. Om uitstel van de beslissingen tot koop of verkoop. ,,Alles staat of valt natuurlijk met de maatregelen die nog volgen. We verwachten dat het virus redelijk onder controle blijft de komende weken. En dan kan de invloed op de woningmarkt ook beheerst worden. Al zullen er de komende tijd wel mensen zijn die even willen wachten met kopen of verkopen van een woning”, aldus Debbie Mels. En Van Santvoort wil ook even aanzien hoe het na 6 april verder gaat. ,,Want zover kunnen we nu nog niet voouitkijken.”

Quote Bedrijven sluiten of vragen deel­tijd-ww aan. Dat leidt tot minder inkomsten voor veel mensen. En kan ook tot gevolg hebben dat mensen denken ‘ik blijf zitten waar ik zit’. Olav Veldhuizen, Makelaarskantoor Olav Veldhuizen

Veldhuizen is wel bang dat de crisis het consumentenvertrouwen geen goed zal doen nu bedrijven sluiten of deeltijd-ww aanvragen. ,,Dat leidt tot minder inkomsten voor veel mensen. En kan ook tot gevolg hebben dat mensen denken ‘ik blijf zitten waar ik zit’. Dat zal wel invloed gaan hebben. Maar het gaat om verschuivingen, de huizenmarkt herstelt zich ook weer snel. Dus nu moeten we voorbereid zijn op een dip en straks weer op een inhaalslag.”

Zzp’ers krijgen wellicht geen hypotheek meer