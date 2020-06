‘Geen grote achterstanden in speciaal onderwijs door corona’

„Het thuisonderwijs bij ons was niet te vergelijken met dat in het regulier onderwijs”, zegt Hilbert de Vries stellig. Hij is bestuurder van SSOE (Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra), de koepel waartoe drie scholen voor speciaal onderwijs in de regio behoren. Samen hebben Mytylschool Eindhoven, MBS Eindhoven en de Antoon van Dijkschool in Helmond 620 leerlingen, met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, vaak gepaard gaand met sociaal-emotionele problematieken of leermoeilijkheden. Kwetsbare kinderen dus. „Al vóór het kabinet bekendmaakte dat op 16 maart de scholen zouden sluiten, hield een flink deel van onze ouders, ongeveer een kwart, de kinderen al thuis.”



De zelfstandigheid die je van kinderen op reguliere scholen min of meer mag verwachten, ontbreekt nogal eens bij leerlingen in het speciaal onderwijs. Dat maakte thuisonderwijs soms lastig. „We hadden iedereen in beeld, maar dat wil niet zeggen dat je ze thuis allemaal even gemakkelijk aan het werk krijgt”, zegt De Vries. Klassikale lessen online waren geen optie. „Maar die deden we vóór corona ook niet. Ieder kind heeft hier zijn eigen plan en ontwikkelingslijn.”