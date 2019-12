Geen harde maatregelen tegen doorgaand verkeer Eindhoven

Luuk de Jong is de PSV’er van dit decennium

19:17 Luuk de Jong is door de lezers van het ED gekozen tot de PSV-speler van het (bijna afgelopen) decennium. Tussen 2014 en 2019 speelde de Achterhoekse spits voor PSV en maakte hij 112 doelpunten in 204 officiële duels. Inmiddels is hij actief bij het Spaanse Sevilla FC, in de top van La Liga.