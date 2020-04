Geen inkomsten uit concerten, dus bedacht zangeres Anneke van Giesbergen een creatief plan

Daardoor blijft Van Giersbergen niet alleen bezig met haar vak, maar verzekert ze zich ook van inkomsten. ,,Omdat de meesten van ons binnen moeten blijven, zijn de financiële bronnen voor artiesten en muzikanten totaal verdampt”, zegt Van Giersbergen in een videoboodschap op Facebook. ,,We gaan niet op pad voor concerten, moeten binnen blijven en creatief zijn.”

Behalve met optredens, genereert ze ook inkomsten door als gastvocaliste te zingen op albums van anderen. ,,Ik kreeg per jaar vele verzoeken, maar kan er vanwege mijn toerschema maar één of twee inwilligen. Dat zette me aan het denken. Ik weet dat veel bands nu bezig zijn met het schrijven en opnemen van een album. Simpelweg omdat ze er tijd voor hebben. Ik doe het ook.”

Ik moet de eindjes aan elkaar kunnen knopen

De Eindhovense brengt veel tijd door in haar thuisstudio en stelt zich beschikbaar als gastzangeres op tracks van zowel professionele artiesten als amateurs. ,,Dat doet er niet toe, zolang ik een goed gevoel heb bij dit liedje. Ik kies elke maand een song uit, zolang deze situatie zich voordoet en ik niet kan optreden. Net als zovelen moet ik nu de eindjes aan elkaar kunnen knopen en mijn brood verdienen.”

Voor 1.250 euro levert Van Giersbergen een vocale bijdrage, volgens haar een gereduceerd tarief. De kandidaten kunnen een mp3 van hun liedje naar Van Giersbergen mailen. Ook de teksten moeten worden aangeleverd. Voorwaarde is dat het grootste deel van de vocale melodie en de teksten zijn geschreven in goed grammaticaal Engels of Nederlands.

Solo-carrière sinds 2007