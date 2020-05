Geen knip in Eindhovense Vestdijk, doorgaand verkeer blijft mogelijk

EINDHOVEN - Er hoeft geen verbod te komen op doorgaand verkeer over de Vestdijk in Noordelijke richting. Dat is besloten door de rechtbank van Den Bosch die de gemeente Eindhoven hiermee in het gelijk stelt.

Een groep bezwaarmakers waaronder omwonenden, de Fietsersbond en Milieudefensie was naar de rechter gestapt om af te dwingen dat de gemeente een zogeheten knip aanbrengt in de Vestdijk ter hoogte van de Ten Hagestraat. Dit om de verkeersdruk in het centrum te verminderen.

Deze knip, die doorgaand verkeer naar het Noorden van Eindhoven onmogelijk maakt, stond ook in de oorspronkelijke plannen van de gemeente. Destijds werd die noodzakelijk geacht om te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit van de Europese Unie. Uit een rapport van onderzoeksinstituut TNO is volgens de gemeente echter gebleken dat die normen ook zonder de knip gehaald kunnen worden. Er zijn immers ook andere maatregelen genomen. Het terugbrengen van het aantal rijbanen van twee naar één, het verlagen van de maximum snelheid en het aanbrengen van meer groen. Mocht later blijken dat deze maatregelen toch niet voldoende zijn, kan de knip bovendien alsnog worden toegepast.

Rapport van TNO

De bezwaarmakers vinden dat de gemeente selectief geput heeft uit het TNO-rapport en alleen de gegevens gebruikt heeft die goed uitkomen om de knip weg te laten uit de plannen. Volgens hen heeft de afsluiting richting Noorden zich bewezen tijdens de proefopstelling een paar jaar geleden. Er was volgens de bezwaarmakers toen sprake van vijftig procent minder verkeer. Bij het besluit om de knip weg te halen heeft de gemeente, zo stellen ze, alleen de belangen van de ondernemers in de binnenstad meegenomen. Die zijn altijd tegen de afsluiting geweest omdat het de binnenstad minder goed bereikbaar zou maken.

De rechtbank stelde de bezwaarmakers in het ongelijk. Volgens de rechter is het besluit door de gemeente weloverwogen gemaakt. Belangrijk argument volgens de rechtbank is ook dat het niet gaat om een onomkeerbaar besluit. Mocht de situatie daarom vragen kan de knip op een later moment alsnog worden toegepast. Een bezwaar tegen de fietsersoversteek bij de parkeergarage van de Heuvel werd ook afgewezen.

Miljoenen duurder