Geen Koelhuis maar Domus Dela voor STRP Eindhoven

EINDHOVEN - Het voormalige Koelhuis van Campina valt definitief af als locatie voor het avondprogramma van het STRP-festival in Eindhoven begin april. Dat programma wordt nu gehouden in de kapel van de Domus Dela in hartje Eindhoven. De organisatie heeft dat vrijdagavond bekend gemaakt.

,,We zagen het aankomen, dus echt teleurgesteld zijn we niet. Jammer vinden het we het uiteraard wel", zegt STRP-directeur Ton van Gool. ,,Maar we hebben wel afgesproken met de mensen van het Koelhuis dat we in de toekomst vaker gaan samenwerken.”

Het Koelhuis als locatie voor het jaarlijkse STRP-festival kwam onlangs vrij abrupt in gevaar toen bleek dat het stadsbestuur daar nog geen vergunning voor had verleend. De STRP-organisatie was daarom tijdig op zoek gegaan naar eventuele andere plekken. Mede met het oog op de kaartverkoop is vrijdag de knoop doorgehakt en is er besloten uit te wijken.

Reden voor het uitblijven van een vergunning is dat er een zogenoemd Bibob-onderzoek van start is gegaan naar de uitbaters van het Koelhuis als tijdelijke culturele hotspot aan de Dirk Boutslaan.