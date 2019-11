Geen lagere woonlasten Eindhoven

Kunnen de woonlasten in Eindhoven de komende jaren omlaag of toch niet? Die vraag staat centraal in een debat in de Eindhovense gemeenteraad. Even leek het er op dat VVD-wethouder Marcel Oosterveer van Financiën daar wel wat voor voelde. Maar in discussie met de raad hield de VVD-wethouder zijn kruit vooralsnog droog.

In deze krant zei Oosterveer twee weken geleden dat de forse verhoging van de gemeentelijke woonlasten voor 2019 wat hem betreft een eenmalige actie was. 'De woonlasten verhogen alleen maar om de woonlasten te verhogen' is er wat hem betreft niet bij.

Oosterveer stelde in dat interview ook de afspraak ter discussie die de Eindhovense coalitie anderhalf jaar geleden heeft gemaakt. Die afspraak is dat de woonlasten in Eindhoven hetzelfde moeten zijn als de gemiddelde woonlasten van de veertig grootste gemeenten in Nederland. Daaraan gekoppeld werden ook de uitgaven in het sociaal domein in Eindhoven - de begrotingspost zorg en welzijn - opgetrokken tot het bedrag dat deze veertig grootste gemeenten van Nederland gemiddeld uitgeven aan het sociaal domein.

Nu gemeenten het steeds moeilijker hebben om de begroting sluitend te krijgen, blijken veel stadsbesturen de woonlasten te verhogen. En dat zou er toe kunnen leiden dat ook Eindhoven de woonlasten moet verhogen.

Of de afspraak in het coalitie-akkoord over het niveau van de woonlasten daarmee dan ook van de baan is, wilde SP-fractievoorzitter Murat Memis van Oosterveer daarom weten. En hoe het standpunt van de wethouder zich verhoudt tot opmerkingen van burgemeester John Jorritsma - eveneens in een interview met deze krant - dat de Eindhovense woonlasten best nog wel wat omhoog kunnen, om met de opbrengst het voorzieningenniveau in de stad te verbeteren.

,,Deze wethouder gaat over de financiën, dus ik ga ook over de woonlasten", was het daarop het antwoord van Oosterveer. ,,En wat het collegestandpunt is mag duidelijk zijn: een verlaging van de lasten is nu niet aan de orde. Ik wil niet tornen aan wat er in het coalitie-akkoord staat. Afspraak is afspraak."