Geen lood in leidingen Korenaer en Regenboog

Dat heeft de gemeente Eindhoven, eigenaar van beide gebouwen, bekend gemaakt. In heel Nederland zijn gemeenten alsnog gaan checken of er nog loden waterleidingen zijn, nadat de Gezondheidsraad eind vorig jaar rapporteerde over gezondheidsrisico's van lood in drinkwater. Eindhoven heeft alleen gekeken naar een beperkt aantal schoolgebouwen waarvan de gemeente in juridisch opzicht eigenaar van is.