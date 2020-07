Geen Marathon Eindhoven door corona, organisatie vindt evenement nu niet verantwoord

Proeffa­briek van Leyden Jar in Eindhoven haalt doel met superbatte­rij

14:15 EINDHOVEN - Leyden Jar, met een proeffabriek in Eindhoven, heeft zijn doel, 70 procent vollere oplaadbare batterijen, behaald. Het bedrijf met zijn hoofdkantoor in Leiden meldt dat batterijen uit een proefserie 1350 Wattuur per liter batterij kunnen opslaan.