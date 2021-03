Geen nachtclub of sishalounge maar woonstudio’s op veelbesproken plek aan Leenderweg in Eindhoven

,,De eerste gesprekken met de gemeente waren positief. Maar we hebben wel definitieve instemming nodig om de kelder om te kunnen bouwen", aldus Roderick Schipper van Magis Vastgoed, een Eindhovens familiebedrijf dat inmiddels in heel Nederland panden ombouwt tot studio's en appartementen. Eind vorig jaar kocht Magis Vastgoed het pand. De arrestatie van 16 illegale gokkers vorige maand was niet het eerste akkefietje bij de voormalige nachtclub waar ook paaldanseressen optraden. In augustus 2018 ontplofte er al een handgranaat toen in de kelder nog een sishalounge was gevestigd.