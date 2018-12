Geen nieuwe lift voor medisch centrum Meerhoven Eindhoven

Ambulancepersoneel met brancard kan in geval van nood gebruik maken van de lift in het naastgelegen appartementencomplex; daarover zijn afspraken gemaakt met de vereniging van eigenaren. In de bestaande liftschacht past een lift met veiligheidskooi, maar dan is die zo klein dat daarin geen plaats meer is voor een brancard. De schacht uitbreiden kan niet, want dan wordt de trap te smal. Andere oplossingen zoals een nieuwe lift aan de buitenkant of een spreekkamer elders in het winkelcentrum Meerrijk noemt SGE-bestuurder en huisarts Ed Berends 'niet realistisch’.

Storingen

Dat schrijft Berends in een brief aan de Meerhovense cliënt van SGE die de kwestie van de slecht functionerende lift aanhangig maakte. De lift voldoet volgens het gezondheidscentrum wel aan de eisen, maar door de onbekendheid met de bediening leidt dat regelmatig tot storingen. Dan is het medisch centrum op de eerste verdieping alleen bereikbaar via de trap.

De kwestie is aangekaart door een Meerhovenaar die met zijn vrouw die slecht ter been is regelmatig bij de huisarts moet zijn. De man is niet te spreken over de maatregelen die SGE nu treft. ,,Het is schandalig, en daar hebben ze dan negen maanden over gedaan.” Hij vindt nog steeds dat er een structurele oplossing moet komen. Of hij dat ook in een juridische procedure aan gaat vechten, weet de buurtbewoner nog niet.

Peter Kosterman van het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven is nog niet overtuigd dat een nieuwe inbouwlift geen mogelijkheden biedt. ,,Want een lift blijft de beste oplossing. Mensen moeten boven immers niet alleen naar de huisarts, maar ook naar de fysiotherapeut en andere zorgverleners.”

Volledig scherm Winkelcentrum Meerhoven in Eindhoven met op de eerste verdieping het gezondheidscentrum van SGE. © Michel Theeuwen

Volgens Berends kan in de spreekkamer ook individuele therapie gegeven worden. ,,Het wordt wat anders als er ook apparaten nodig zijn. Dan moeten we de patiënt naar boven begeleiden. Nee, dit is niet de perfecte oplossing, maar op korte termijn wel het maximaal haalbare. Een nieuwe lift of verhuizen kan, maar kost heel veel geld. De vraag is dan wie dat moet betalen.” Ook wijst hij er op dat er een nieuw servicebedrijf is gevonden dat sneller ter plaatse kan komen bij malheur met de lift.

Overleg