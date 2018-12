Geen oude zooi in de rekken bij tweedehands kledingwinkel Boeitiek in Eindhoven

Renate Richters uit Eindhoven kandidaat beste bestuurder

15:38 EINDHOVEN - De Eindhovense wethouder Renate Richters (Groen Links) is een van de tien genomineerden bij de verkiezingen van de beste bestuurder van Nederland over 2018. Deze wedstrijd is uitgeschreven door het bestuurdersweekblad Binnenland bestuur.