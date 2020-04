Geen parkeerpas voor bezoekers Lichtstraat in Eindhoven

Eerder had de rechtbank in Den Bosch gemeend dat de bewoners van de appartementen tussen de Willemstraat en het Victoriapark wel zo'n bezoekersvergunning moesten kunnen aanvragen. Net als de huurders van de Ventoseflat aan Mathildelaan. De bezwaarmaker heeft zelfs al een nieuwe kaart gekregen. Daarmee kunnen bezoekers digitaal aangemeld worden.



Maar die moet weer ingeleverd worden, vindt de Raad van State. Er is immers een groot verschil tussen de Ventoseflat en de Lichtstraat. De bewoners van de eerste hebben géén eigen parkeerplaatsen, die van de tweede wel. Dat de hele parkeergarage onder de Lichtstraat verhuurd of verkocht is, is een keuze waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is.