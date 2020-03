Geen parken in Eindhoven dicht door corona: ‘Alleen mensen die overal schijt aan hebben straffen’

Corona zorgt voor run op fitnessar­ti­ke­len voor thuis

26 maart EINDHOVEN / BEST - Er is een run ontstaan op fitnessapparatuur voor thuisgebruik. Halters, dumbbells en kettlebells zijn bijvoorbeeld niet aan te slepen. Bij Decathlon in Eindhoven en Best en bij Fitshop op de Hoogstraat in Eindhoven is alles uitverkocht.