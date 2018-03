Geen perspectief voor Q-koortspatiënt? Maar Emma is pas 7 jaar...

EINDHOVEN/HANK - Dat de hoop van Q-koortsslachtoffers om op te knappen veelal ijdel lijkt, is nieuws dat er in hakt. Dat dan óók de begeleiding voor patiëntje Emma (7) nog in het gedrang zit, voelt voor moeder Angela van der Pluijm als 'klap op klap'.

Morgen zal ze haar rug weer rechten, voor dochtertje Emma, klinkt het dapper. Maar deze donderdag is het haar even te veel, op de Q-koortsconferentie in Eindhoven. ,,Dat begon vanmorgen al”, zegt Angela van der Pluijm uit Hank. In deze krant werden resultaten van omvangrijk Q-koortsonderzoek onthuld. Wat veel patiënten al voelden, werd in cijfers pijnlijk duidelijk: er is weinig perspectief op verbetering. Patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom, zoals Emma, zien hun toestand gemiddeld genomen niet beter worden. Patiënten met chronische Q-koorts gaan zich zelfs beroerder voelen.

Dat is schrijnend, maar helemaal voor een moeder van een kind dat nog een heel leven voor zich heeft. Hoe ziet die toekomst eruit? Angela van der Pluijm durft daar niet over na te denken. Emma gaat halve dagen naar school. De rest van de tijd ligt ze vaak op de bank, omdat ze niet anders kan. Alledaagse dingen die het leven van een kind zo mooi maken moet het blonde meisje vaak met een tik op haar gestel bekopen. Een kinderfeestje in een speelparadijs? ,,Dan heeft ze een weekend nodig om bij te komen. Maar je wilt het haar ook niet allemaal onthouden."