Geen poging tot doodslag, maar vrijspraak voor uitgaansgeweld bij Stratumseind in Eindhoven

Recensie Dvoraks sextet klinkt weids en fris in Muziekge­bouw Eindhoven

10:37 EINDHOVEN - Amsterdam Sinfonietta is een van de meest veelzijdige kamerorkesten van Nederland. Het speelt niet alleen klassiek, het kijkt ver over de genre-grenzen en heeft vaak programma's die je vanwege hun bijzondere samenstelling niet gauw vergeet. Gisteren pakte het in het Muziekgebouw in Eindhoven weer eens lekker basic uit, met muziek voor strijksextet van de romantici Brahms en Dvorak.