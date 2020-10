Geen publiek bij Eindhovens festival So What’s Next, wèl gratis optredens via internet

EINDHOVEN - Festival So What’s Next in Eindhoven is van 30 oktober tot en met 1 november alleen via internet te beleven. De ‘gewone’ editie in het Muziekgebouw en op andere plekken in de stad is geschrapt vanwege de corona-maatregelen. Alle online-shows zijn gratis te zien.