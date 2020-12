Geen Raadslid van het Jaar in Eindhoven wegens coronamaatregelen

UPDATE Motie in raad Eindhoven tegen 160 meter hoge woontorens Stadhuis­plein; gemeente kampt met internet­pro­ble­men bij uitzending raad

15 december EINDHOVEN - Geen 160 meter hoog, maar woontorens tot 'slechts’ 105 meter op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dat is de strekking van een motie cie CDA, 50Plus en Christenunie vanmiddag indienen in de gemeenteraad van Eindhoven. De vraag is wel wanneer die behandeld wordt, want de gemeente Eindhoven kampt met een forse technische storing op internet.