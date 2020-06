Geen Rijksgeld voor design- en technologie-instituut Complex in Eindhoven

De stad Eindhoven is initiator en steekt 500.000 euro in de instelling. De provincie Brabant ondersteunt het plan en gaf vorige maand aan er jaarlijks een kwart miljoen voor vrij te willen maken. Het was alleen nog wachten op de 1 miljoen euro die het Rijk te besteden heeft aan een dergelijk ‘design-laboratorium’. Iedereen was hoopvol gestemd, maar vandaag blijkt dus niet Complex, en ook niet de andere kandidaat Next Nature Network, maar het Amsterdamse Waag als beste kandidaat voor die functie naar voren te worden geschoven door de RvC.



Die raad, het belangrijkste adviesorgaan van de minister op cultureel gebied, noemt in het advies het takenpakket van het nieuwe designinstituut ‘heel stevig. En dat vraagt om een kansrijke kandidaat’ en spreekt vervolgens de voorkeur uit voor Waag, ‘die zowel in haar programmering als in de organisatiestructuur klaar is om invulling te geven aan het future lab’.