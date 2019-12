'Geen school? Dan maar een Louis Buelenspark als eerbetoon aan held’

'Onzinnig, beledigend, onnodig en betreurenswaardig.' De Eindhovense Henri van Abbe Stichting is niet te spreken over de naamsverandering van de Louis Buelensschool in De Groene Vlinder. De stichting die waakt over het historisch erfgoed vindt dat de gemeente het nabijgelegen Amandelpark nu maar naar Louis Buelens moet vernoemen.

Afgewezen

De naamswijziging voor de school in Eindhoven-Noord werd al in juli gedaan. Een verzoek bij de gemeente van de stichting om dit besluit terug te draaien werd destijds afgewezen. Volgens de gemeente omdat de naamgeving een zaak van de school zelf is. De Van Abbe Stichting is teleurgesteld in die opstelling en deelt ook nog een sneer uit naar de gemeente. In haar antwoord aan de stichting heeft de gemeente het over oorlogsheld Buelens. Daaruit blijkt volgens voorzitter Peter van den Baar dat de gemeente niet op de hoogte is van de heldendaad van de piloot die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog nog een kleuter was.