Geen sloop maar renovatie flats Wooninc. aan Floraplein in Eindhoven

Dat betekent dat veel bewoners sowieso nog een jaar kunnen blijven wonen; zij hebben tijdelijke contracten, direct via Wooninc. óf via leegstandsbeheerder HOD. Anderen weten al dat ze nu voor onbepaalde tijd mogen blijven. Zoals Alisa Lamboui en Imad Basric. Het jonge stel is zelfs al aan het schilderen gegaan. ,,Want we hebben te horen gekregen dat we kunnen blijven, ook als ze gaan verbouwen. Misschien dat we wel een andere flat krijgen, maar voor ons is het genoeg om aan de slag te gaan”, aldus Basric.