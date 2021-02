Geen spektakelfeest maar bingo-speurtocht in Acht

EINDHOVEN - De Stichting Jeugdbelangen in Acht bestaat 50 jaar. Geen gelukkig moment voor een groots feest, realiseren de bestuursleden zich. ,,Eerst de bingo-speurtocht, maar als corona het toelaat, gaan we van de zomer groots uitpakken. De voorbereidingen zijn al getroffen”, zegt Marleen Ketelaars, bestuurslid van de SJB.

Nu veel activiteiten niet door gaan, heeft het bestuur gezocht naar een leuke activiteit die wel mogelijk is: een bingo-speurtocht door Acht. Sinds 5 februari (5 februari 1971 is de stichting opgericht), hangen vijftig bingoballen achter de ramen van willekeurige huizen door het dorp verspreid. De bedoeling is om de ballen met de nummers te vinden en het juiste adres op de kaart eronder te schrijven. SJB bezorgt de bingokaarten thuis. Een volle kaart is prijs.

Quote Het gaat nog best een zoektocht worden Cherida Tieleman, bestuurslid

,,Het gaat nog best een zoektocht worden, maar de ballen hangen zichtbaar door heel Acht”, zegt Cherida Tieleman, bestuurslid.

Op de kaarten staat het nieuwe SJB-logo, een cadeautje voor de stichting om het vijftigjarig jubileum te vieren. Tieleman: ,,We waren aan iets nieuws toe.” ,,Een herkenbaar, kleurrijk en vlotter logo, iets meer van deze tijd”, vult Ketelaars aan.

Quote Er is tegenwoor­dig ook zoveel te doen voor de jeugd Elly Bos, bestuurslid

Terugkijkend op vijftig jaar Jeugdbelangen zijn dingen veranderd. Elly Bos is 32 jaar bestuurslid en kijkt terug: ,,Wat mij opvalt is dat kinderen jaren geleden creatiever waren, dat is nu minder in mijn beleving. Maar er is tegenwoordig ook zoveel te doen voor de jeugd. ”

,,En wat de doelgroep wil is veranderd. We merken dit aan het aantal aanmeldingen voor een activiteit”, vult Tieleman aan. ,,We zijn vernieuwend met activiteiten als een ‘girlsnight’ of casinoavond en een ‘dorpskwis junior’, maar we durven ook los te laten, zoal de hobbyclub waar minder animo voor was. En er zijn activiteiten die altijd blijven, zoals de lampionnenoptocht en de bingo.”

Quote De appgroepen van de klassen op de basis­school zorgen voor korte lijntjes Marleen Ketelaars, bestuurslid

,,Wat ook anders is dan vroeger, is dat we alle kinderen makkelijker bereiken. Digitaal hebben we meer bereik en de appgroepen van de klassen op de basisschool zorgen voor korte lijntjes. En de samenwerking met de school is prettig, een keer per jaar houden wij een er een praatje”, vertelt Ketelaars.

Er is nog geen nieuwe planning. Tieleman: ,,Zo gauw het weer kan, gaan wij aan de slag.”

Wie geen kaart ontvangen heeft, kan deze ophalen op Roerstraat 29 of downloaden via www.sjbacht.nl. Volle kaarten moeten voor 22 februari op bovenstaand adres ingeleverd zijn. In de week daarna krijgt ieder deelnemend gezin een prijs.