Geen sprinters tussen Eindhoven en Deurne

Video Mysterieu­ze man achter rockband Ghost spreekt: groep op Dynamo Metal Fest in Eindhoven

7:17 EINDHOVEN - Op het podium is Tobias Forge de mysterieuze leider van de band Ghost. Maar achter het masker gaat een vriendelijke muziekfanaat schuil. Hij speelt op Graspop in Dessel (21 juni) en Dynamo Metal Fest in Eindhoven (14 juli).