Geen steun gemeente voor woningbouw in kanaalzone Eindhoven

EINDHOVEN - ‘Kom over vier jaar maar eens terug.’ Dat kreeg ontwikkelaar Tom Bakkers te horen van de gemeente Eindhoven. Zijn plan voor zo'n 250 tot 300 woningen aan de Ring tegenover DAF hoeft voorlopig niet te rekenen om medewerking. ,,Jammer want de woningnood is groot", aldus Bakkers.

Het gebied bij het Eindhovensch Kanaal/Dirk Boutslaan staat voorlopig in de ijskast wat bouwplannen betreft, zo heeft de gemeente Eindhoven bepaald. Er zijn niet genoeg mensen op de afdeling die de plannen moet begeleiden. Met als uitzondering het Campinaterrein bij het kanaal. Dat was al eerder in gang gezet.

En dus kregen eerder ook de eigenaren van de bedrijven aan de Kanaaldijk-Zuid/Dirk Boutslaan nul op request voor hun plan om hun panden te vervangen door woningbouw. De prioriteit ligt bij grote plannen als Strijp-S, Stationsplein en KnoopXL aan de Fellenoord, zo heeft wethouder Yasin Torunoglu de initiatiefnemers laten weten. Ook om niet te veel projecten tegelijk te ontwikkelen.

Volledig scherm De Hugo van der Goeslaan in Eindhoven, met links de Geldropseweg en in het midden het terrein waar Bakkers|Hommen een appartementencomplex wil laten bouwen. Het pand et grijs plat dak herbergt nu een kringloopwinkel en een autowasserette. Rechts ernaast staat het Koelhuis aan de Dirk Boutslaan dat omgebouwd wordt tot kantoren. Uiterst rechts het Campina-terrein aan het Eindhovensch Kanaal. Het beeld is enkele jaren oud, want de nieuwe school voor het Augustinianum (net niet zichtbaar bovenaan de foto) is nog in aanbouw. © Google Maps

Tom Bakkers van ontwikkelaar Bakkers|Hommen vindt dat spijtig. Natuurlijk, hij heeft er belang bij als nieuwe eigenaar van de 35.000 vierkante meter grond aan Hugo van der Goeslaan 4. Daar is nu nog een kringloopwinkel en autowasserij Kare4Karz zit. Op dat terrein tussen de Peugeot-garage en opslagverhuurder All Safe zou Bakkers graag ontwikkelen tot een woonpand van zo'n 50 meter hoog, met 250 tot 300 woningen en op de begane grond misschien een showroom of een andere commerciële functie. Dat moet ook in verband met de geluidsnormen: anders mag er niet gebouwd worden in verband met het verkeer op de Ring en de geluidscirkel rond DAF.

Het plan om het Koelhuis, de betonnen kolos tegenover Campina aan de Dirk Boutslaan, om te bouwen tot kantoren, krijgt volgend jaar wel gestalte, zegt Bakkers. Bakkers|Hommen ontwikkelde eerder ook onder andere The Wall aan de Beukenlaan (het voormalige Philips-gebouw waar lang nog verzekeringsmaatschappij AON in zat) en (met Foolen & Reijs) ook de Lee Towers in Rotterdam.

Volledig scherm Het Koelhuis, het voormalig koelgebouw van Campina aan de Dirk Boutslaan in Eindhoven, tegenover het voormalige kantoor van de oude zuivelfabriek. © Michel Theeuwen

,,We zouden deze rotte kies aan de rondweg graag opvullen met terrasvormige appartementen met uitzicht richting stad. Aansluitend bij wat er op Campina gebeurt”, aldus Bakkers. Daar heeft ontwikkelaar BPD een plan in voorbereiding voor zo'n 700 woningen, horeca, werkruimtes en dergelijke. ,,We hebben enkele bekende architectenbureaus hun visie laten geven en die voorgelegd aan de gemeente. De reactie was enthousiast over de opzet, maar niet over de timing. Over vier jaar zijn we aan de beurt. Terwijl wij graag vooruit willen, liefst morgen al. Want het duurt sowieso drie tot vijf jaar voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. En die woningen zijn hard nodig. Zeker als je ziet hoe lang de discussies over hoogbouw in de binnenstad duren.”

Volledig scherm Een schets van de plannen voor Kanaalzone Zuid in Eindhoven, gemaakt voor de twaalf eigenaren van grond in de strook langs de Kanaaldijk-Zuid en Dirk Boutslaan/Lukas Gasselstraat. © Tom van Tuijn Stedenbouw/Peter Hoesbergen Advies

Ook Ad Smulders vindt de gang van zaken 'onbegrijpelijk'. Hij is eigenaar van vastgoed in het gebied tussen het kanaal en de Dirk Boutslaan. Hij bracht alle eigenaren bijeen om het gebied om te toveren in een woonwijk. ,,Ons plan zou aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van Campina, eerder hoeft voor ons ook niet", zegt hij. Maar ook dit plan is voorlopig in de ijskast gezet. ,,Zonde, want we zouden graag doorgaan met ontwikkelen, zodat we samen op kunnen trekken met Campina, bijvoorbeeld voor de energievoorziening. Voor de gemeente zit er ook niet veel werk aan, dat doen we zelf. Ze hoeven er alleen overheen te kijken, ook omdat we aansluiten bij de plannen van Campina.”

De ontwikkeling van de plannen voor Campina krijgt ook snel vorm, zo is de verwachting. Binnenkort volgt een uitwerking van het eerste plan van ontwikkelaar BPD.

Volledig scherm Het ontwerp voor het Koelhuis is van Ector Hoogstad Architecten, het bureau dat ook tekende voor onder meer Differ en Metaforum op de TU/e Campus en de nieuwbouw voor Fontys ICT. © BHW/Ector Hoogstad Architecten