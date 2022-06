Geen steun in de stad dus stopt Eindhoven Vitaal, ‘we worden niet gehoord’

Eindhoven Vitaal ging in maart 2018 van start. Door middel van op de praktijk gebaseerde workshops werden mensen in hun eigen buurt wegwijs gemaakt op het gebied van gezond eten, meer bewegen en meer ontspannen. Naast leefstijltrainingen gingen vrijwilligers met senioren aan de slag om meer te bewegen. Voor kinderen werd het project ‘Chef het Samen’ opgezet waarbij ze leerden over gezond eten en hoe ze zelf een gezonde maaltijd konden bereiden.

Supermarktsafari

Volgens Kivits, in het dagelijks leven directeur van de Eindhovense bibliotheek, was Stichting Vitaal even simpel als effectief. ,,Denk bijvoorbeeld aan de supermarktsafari. Waarbij we mensen meenamen naar de supermarkt en ze leerden hoe ze etiketten moeten lezen. Om te herkennen welke gezonde alternatieven er bijvoorbeeld zijn voor producten met veel suiker.”

Zo'n safari heeft als bijvangst het sociale contact, vertelt Kivits. ,,Mensen leren elkaar kennen en spreken af, bijvoorbeeld om samen te gaan wandelen. Het is een groep die voor veel instanties moeilijk te bereiken is maar onze laagdrempelige aanpak werkte wel.”

Eigen kracht

Volgens Kivits opereerde de stichting op eigen kracht. ,,Zonder subsidie maar ondersteund door diverse fondsen. Dankzij de inzet van vrijwilligers en studenten hebben we in vier jaar tijd 700 Eindhovenaren geholpen. Een succes dus en we zijn zelfs genoemd als goed praktijkvoorbeeld in een beleidsstuk van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”

Quote Er is extra geld nodig om onze werkwijze echt te verankeren in de wijken maar we krijgen niet het gevoel dat we echt gehoord worden Albert Kivits, Voorzitter Eindhoven Vitaal

Ook in coronatijd is de stichting volgens Kivits actief gebleven. ,,Met online leefstijltrainingen bijvoorbeeld.” Dat de stichting nu toch stopt heeft volgens hem te maken met het afhaken van enkele bestuursleden en het gebrek aan steun vanuit professionele organisaties in de stad. ,,We hebben meerdere rondjes gemaakt langs allerlei organisaties zoals WIJeindhoven, Lumens en de gemeente zelf. Maar we krijgen eigenlijk geen reactie. Er is extra geld nodig om onze werkwijze echt te verankeren in de wijken maar we krijgen niet het gevoel dat we echt gehoord worden. Dat trekken wij op een gegeven moment onze conclusies.”

Geen reactie

Kivits baalt dat de stichting stopt net nu gezondheid en preventie overal hoog op de agenda staat. ,,Juist daarom hadden we ook op meer steun gerekend. Maar zelfs toen we bij de benaderde organisaties aangaven dat we zouden stoppen, kwam er geen reactie. We hebben het vier jaar geprobeerd, geheel vrijwillig. Dat deden we graag maar niet als het alleen maar energie kost en niks oplevert.”