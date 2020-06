Geen stijging coronapatiënten op de ic's Zuidoost-Brabant: ‘Maar het virus kan snel weer opleven’

Waar knelt de 1,5 metersamen­le­ving, wil gemeente Eindhoven weten

17:41 EINDHOVEN - Dat trottoir waar het de laatste tijd te druk is omdat het straatje zo smal is of het fietspad bij die kruising waar in de spits veel te veel fietsers op een kluitje staan? Dat soort knelpunten kunnen inwoners van Eindhoven tot 1 juli melden via een ‘ prikker’ op een digitale kaart.