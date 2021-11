Geen tafels en stoelen bij Dirty Fries aan de Aalsterweg in Eindhoven

In een gloednieuw pand op de hoek van de Aalsterweg en de Biesterdwarsweg hebben de twee ondernemers alles ingericht om snel, efficiënt en vers te kunnen werken. In het spitsuur staan er vier medewerkers op een rij te werken aan een portie frites met een ‘topping’.

Dat is een wat bescheiden omschrijving, want met de toevoeging van vlees en diverse soorten groenten ontstaat er een echte maaltijd. De prijs is daar ook naar: de meeste gerechten kosten 11,95 of 12,95 euro. Daar krijgt de klant wel gegarandeerd verse frites voor. Om dat waar te maken, heeft Dirty Fries eigen bezorgers, die met hun e-bikes voor elke bestelling opnieuw op pad gaan.

Plaza Jagershoef

Hugo van Wandelen en Theo van Gemert wisten waar ze aan begonnen. Ze runnen al achttien jaar de cafetaria Plaza Jagershoef aan de Elckerlyclaan. Tijdens de economische crisis daalde de omzet en zagen ze de opkomst van de bezorgdiensten voor pizza’s en andere gemaksmaaltijden. Ze herkenden hun kans en beleefden mooie tijden. Dat smaakte naar meer.

Omdat Plaza een franchiseformule is, zijn ze daar aan beperkingen gebonden. Dus ontstond het idee voor een tweede zaak. Zonder tafels en stoelen. Afhalen kan, maar alles is ingericht op een snelle bezorging. Daarvoor bestellen de klanten thuis online. Via het eigen dirtyfries-eindhoven.nl of via Thuisbezorgd. ,,Maar de bezorging houden we dus in eigen hand”, verzekert Van Gemert. ,,Overigens kunnen we nog bezorgers gebruiken.”

Bestelzuilen

De mensen in Stratum die zelf naar de Aalsterweg komen, maken hun keuze op een van de twee bestelzuilen in de winkel. Betalen kan alleen met pin. ,,Misschien onpersoonlijk, maar klanten waarderen het als het snel en efficiënt gaat”, weet Van Wandelen.

De ondernemers zijn ervan overtuigd dat ze de juiste formule gevonden hebben. ,,We wisten dat we met frites alleen het nooit van Martin Zwerts zouden winnen. Dus wilden we iets extra’s.” Sommige klanten vergelijken het met kapsalon, maar met sla en tomaat in plaats van kaas zien de Dirty Fries er iets gezonder uit.

Quote Als Jamie Oliver een slecht lopend restaurant bezoekt, zegt hij: jullie hebben te veel gerechten. Wij hebben ook geschrapt: nu zijn het er dertien Hugo van Wandelen

Het idee voor de toppings ontstond tijdens een weekend met vrienden in Dublin, waar een ondernemer naast de aloude fish and chips ook frites met chili op de menukaart had staan. ,,Het bleek razend populair en wij zagen het meteen zitten.” Ook was hen snel duidelijk dat om alles vers te kunnen aanbieden, een beperkte kaart nodig was. Van Wandelen: ,,Dat is ook wat Jamie Oliver zegt als hij een slecht lopend restaurant bezoekt: jullie hebben te veel gerechten. Dus wij hebben ook geschrapt: nu zijn het er dertien.”