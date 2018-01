Treinen op traject Den Bosch - Eindhoven rijden weer

Aangereden fietsster op kruising Van Abbemuseum in Eindhoven overleden, politiek besluit dinsdag over aanpassingen

22:40 EINDHOVEN - Ellen Wokke (58), de vrouw die is aangereden op de gevaarlijke kruising tegenover het Van Abbemuseum in Eindhoven is vrijdagavond overleden. Dat hebben nabestaanden bevestigd.