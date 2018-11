Geen treinen op trajecten Den Bosch-Tilburg en Den Bosch-Eindhoven

Woning­brand aan de Ravensdonk in Eindhoven, man en drie kinderen via zolderraam gered

8:13 EINDHOVEN - In een woning aan de Ravensdonk in Eindhoven woedt woensdagochtend een brand. De brandweer is ter plekke om het vuur te bestrijden. Drie kinderen en een man zijn via het zolderraam uit het brandende pand gered.