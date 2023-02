Geen treinen tussen Eindhoven en Geldrop door aanrijding op het spoor

Ruim driedui­zend PS­V-supporters al volop in voorberei­ding op Sevilla-uit

PSV heeft dit weekend eerst nog het thuisduel met FC Groningen op het programma staan en vertrekt medio volgende week naar Sevilla, voor de zogeheten tussenronde in de Europa League. Supporters zijn daar al volop mee bezig en gaan in groten getale naar Zuid-Spanje. In totaal zijn er volgende week ruim drieduizend present in de stad met 700.000 inwoners.

9 februari