Geen treinen tussen Eindhoven en Weert vanwege seinstoring

Chaos in binnenstad Eindhoven: fietsers snappen er niks meer van

EINDHOVEN - Een flinke chaos, zo laat de verkeerssituatie rond de wegwerkzaamheden in de Eindhovense binnenstad zich het best omschrijven. Met name in de ochtend- en avondspits. Omleidingsborden zover het oog reikt maar met name fietsers zoeken zelf de kortste weg.

22 april