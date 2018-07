Geen treinen tussen Helmond en Eindhoven door aanrijding met persoon; NS zet bussen in

Leden Laatste Wil kopen zelfdo­dings­poe­der zélf: 'Paar telefoon­tjes waren genoeg'

6:58 UDEN - Hoewel de coöperatie Laatste Wil zijn activiteiten heeft gestaakt, weten steeds meer leden op eigen houtje de hand te leggen op het veelbesproken zelfdodingspoeder. De coöperatie had eerder aangekondigd informatie over het dodelijke poeder met haar leden te delen, maar zag daarvan af toen het Openbaar Ministerie stelde dat mogelijk sprake is van strafbare feiten.