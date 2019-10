Geen treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven

Dief steelt graafmachi­ne, rijdt een paar straten en dumpt voertuig weer in Deurne

17:37 DEURNE - Het is er eentje voor in de categorie opvallende diefstallen: in de nacht van dinsdag op woensdag is in Deurne een loader (kleine graafmachine) gestolen. Niet veel later werd het voertuig alweer teruggevonden, even paar straten verderop.