Geen treinverkeer van en naar Eindhoven door grote storing

Jess Oberlin uit Eindhoven strijdt voor gelijkheid met spandex pakken en PLASMA

10:53 EINDHOVEN - Waarom wordt iedereen altijd in een genderrol gestopt, waarom zijn mannen en vrouwen niet gelijk, en vooral: waarom moet er anno 2019 nog gediscussieerd worden over de gelijkheid van mensen? Deze vragen houden de Canadese Jess Oberlin (34) uit Eindhoven bezig al sinds ze een klein meisje was. In het piepkleine dorpje Kars in Ottawa, Canada, waar ze als excentriek meisje tegenover de rest van het dorp stond, maar ook nu in Eindhoven. Ze strijdt voor de gelijkheid van gender-identiteiten.