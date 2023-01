Geen vergunning, wel vergunning: ook huisbaas baalt van flater gemeente Eindhoven

Zonder dit Eindhoven­se bedrijf loopt het internet finaal vast: oprichter Effect Photonics doet stap terug

EINDHOVEN - Online gegevens zoeven continu over en weer. Steeds vaker en steeds meer. Via elektrische signalen, maar ook via licht. Dat gaat aldoor efficiënter, dankzij Effect Photonics uit Eindhoven. Medeoprichter Boudewijn Docter neemt afscheid als bestuurder.

28 januari