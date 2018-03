Geen verrassing: tweederde van de Eindhovense studenten is man

Net geopereerde hartpatiënt met drank op achter stuur; rijbewijs kwijt

7:49 EINDHOVEN - Bij alcoholcontroles die de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag in Eindhoven hield, is een net geopereerde hartpatiënt zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij had te veel gedronken. Dat meldt Team Verkeer Oost-Brabant.