Geen vervanging voor afgebrande kiosk in Henri Dunantpark Eindhoven

Opinie Ziekmakend overge­wicht is een ziekte

9:41 Zaterdag 19 mei is uitgeroepen tot Obesity Day. Wie lijdt aan morbide obesitas verdient steun van zijn omgeving en ook van zorgverleners. Het taboe op maagverkleining moet worden doorbroken. Dat schrijft Simon Nienhuijs, obesitas-chirurg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.