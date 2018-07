Geen vuurwerk op dancefestival Daydream in Best vanwege droogte

Het dancefestival strijkt dit jaar voor het eerst in Best neer, na acht seizoenen Lommel. De vergunning voor het afsluitende vuurwerk was al gebonden aan de voorwaarde dat het niet door kan gaan tijdens extreme droogte. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant - die voor heel Brabant dit soort vergunningen beoordeelt - heeft nu een streep door de show gezet. Eerder werd ook het vuurwerk tijdens de kermis in Best geschrapt vanwege de droogte.

Woordvoerster Geertje van Zoggel van Daydream zegt dat de organisatie er 'met man en macht' aan heeft gewerkt om het vuurwerk toch door te laten gaan. ,,We hebben extra maatregelen voorgesteld, nog eens gewezen op het feit dat we aan het water van Aquabest zitten, maar het mocht niet baten", aldus de teleurgestelde zegsvrouw. ,,Want vuurwerk hoort er toch eigenlijk bij aan het eind van Daydream."

Volledig scherm Op Aquabest in Best is al hard gewerkt om het dancefestival Daydream zaterdag 14 juli mogelijk te maken; wel is het vuurwerk afgelast. © Daydream/Tom Doms

In plaats van het vuurwerk wordt nu het afsluitende optreden van Showtek verlengd en krijgen de harderstylers op Daydream een eigen eindshow (met Ebdymion) in de Bad Dream-area.

Achtse Barrier

In de Eindhovense wijk Achtse Barrier is opgelucht ademgehaald, zegt Hans Everstijn, voorzitter van de werkgroep Geluidshinder en Milieu van het Leefbaarheidsteam. ,,We maakten ons zorgen, niet alleen over het brandgevaar dat je loopt met zo'n vuurwerk, maar ook over het lawaai van het vuurwerk. We zijn in ieder geval blij dat het niet doorgaat."