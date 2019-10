Geen vuurwerkverbod of vuurwerkshow in Eindhoven

Een lokaal verbod op vuurwerk in Eindhoven is niet te handhaven omdat er onvoldoende capaciteit is bij de politie en stadstoezicht. Ook vuurwerkvrije zones in de stad komen er niet, zo schrijft het college van B en W in een brief aan de raad. Volgens de gemeente is elders in het land gebleken dat het op heterdaad betrappen vrijwel onmogelijk is en dat het aantal meldingen van overlast niet terugloopt. Er wordt ook verwezen naar het Rijk dat volgens de gemeente niet beweegt om beter te faciliteren bij het instellen van een verbod.